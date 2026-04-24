De Gea als Alisson-Alternative?

Sollte sich die Verpflichtung von Alisson (33) nicht realisieren lassen, könnte Juventus Turin bei David de Gea vorstellig werden. Der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, dass der spanische Torhüter für diesen Fall auf dem Zettel der Alten Dame steht. Als Ablöse für den 35-Jährigen, dessen Vertrag beim AC Florenz bis 2028 läuft, stehen fünf Millionen Euro im Raum.

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Damit würde de Gea etwa die Hälfte von Alisson kosten, für den der FC Liverpool der Sportzeitung zufolge zehn Millionen Euro aufruft. Der brasilianische Schlussmann soll sich mit Juve bereits einig sein. Nun stellt sich die Frage, ob auch die Klubs beim Thema Ablöse eine Einigung erzielen.