Einigung bei Witsel

Axel Witsel (37) wird seine Karriere aller Voraussicht nach beim OGC Nizza fortsetzen. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, sind sich Klub und Spieler grundsätzlich einig. Wenngleich der Deal noch nicht in trockenen Tüchern sei, werde erwartet, dass Witsel einen Einjahresvertrag mit einer Option auf eine weitere Saison unterschreibt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 140-malige belgische Nationalspieler verbrachte die vergangene Saison beim FC Girona, steht seit Anfang Juli aber ohne Klub da. In der Bundesliga war der 37-Jährige zwischen 2018 und 2022 für Borussia Dortmund aktiv.