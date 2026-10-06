Raphinha hat unterschrieben

Dem FC Barcelona ist es offenbar gelungen, Raphinha langfristig an den Verein zu binden. Laut Fabrizio Romano hat der brasilianische Nationalspieler seine Unterschrift unter einen Vertrag bis 2030 gesetzt. Sein momentaner Vertrag ist nur bis 2028 datiert.

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Die Einigung zwischen Spielerseite und Verein wurde bereits vor einigen Tagen erzielt. Inzwischen ist dem Bericht des Transfermarktexperten alles durch die jeweiligen Anwälte geprüft, abgesegnet und unterschrieben worden.

Eine offizielle Verkündung der Katalanen soll noch im Laufe der Woche erfolgen, voraussichtlich am Freitag. Raphinhas Einsatz gegen den FC Getafe (Samstag, 18:30 Uhr) stand zuletzt auf der Kippe, weil er sich eine Muskelverletzung bei der Nationalmannschaft zugezogen hatte. Inzwischen stehen die Chancen aber nicht schlecht, dass er doch auflaufen kann.