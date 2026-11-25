Für Yukhym Konoplya hat sich der Wechsel zu Borussia Mönchengladbach im vergangenen Sommer noch nicht als Volltreffer erwiesen. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der 27-Jährige: „Natürlich ist die Situation eine Enttäuschung für mich, ich bin Profi und will natürlich immer spielen. Aber ich bin kein Typ, der sich hängen lässt. Das war ich noch nie. Der Coach kann sich darauf verlassen, dass ich jeden Tag im Training um meinen Platz kämpfen werde.“

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Der Rechtsverteidiger verpasste den Saisonstart mit einem Innenbandanriss im Knie. Seit Oktober ist er fit, kam aber nur zu einem Kurzeinsatz in der Liga und 90 Minuten im DFB-Pokal. Alexander Blessin setzt auf eine Dreierkette, der klassische Rechtsverteidiger ist im System nicht vorgesehen. Trotzdem gibt sich Konoplya optimistisch: „Ich bin sicher, dass ich auch mit dem aktuellen System der Mannschaft helfen kann.“