Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Gindorf hat unterschrieben

von Tristan Bernert
1 min.
Lars Gindorf (in schwarz) im Spiel gegen Energie Cottbus @Maxppp

Hannover 96 belohnt Lars Gindorf für dessen guten Leistungen. Wie der Zweitligist offiziell verkündet, hat der 25-jährige Offensivspieler seinen 2027 auslaufenden Vertrag bis 2029 verlängert. „Sehr schnell hat man gemerkt, dass Lars nach seiner erfolgreichen Leihe einen echten Schritt nach vorne gemacht hat und sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut in unsere Mannschaft passt“, so 96-Geschäftsführer Jonas Boldt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gindorf verbrachte die vergangene Saison auf Leihbasis bei Alemannia Aachen, wo er zu den besten Spielern der dritten Liga gehörte. Nach einer starken Saison standen 28 Tore und elf Vorlagen zu Buche. In der neuen Spielzeit gehört er in Hannover zum Stammpersonal.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Hannover
Lars Timo Gindorf

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Hannover Logo Hannover 96
Lars Timo Gindorf Lars Timo Gindorf
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert