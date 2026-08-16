Gindorf hat unterschrieben

Hannover 96 belohnt Lars Gindorf für dessen guten Leistungen. Wie der Zweitligist offiziell verkündet, hat der 25-jährige Offensivspieler seinen 2027 auslaufenden Vertrag bis 2029 verlängert. „Sehr schnell hat man gemerkt, dass Lars nach seiner erfolgreichen Leihe einen echten Schritt nach vorne gemacht hat und sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut in unsere Mannschaft passt“, so 96-Geschäftsführer Jonas Boldt.

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Hannover 96 und Lars #Gindorf setzen ihren gemeinsamen Weg langfristig fort. Der 25-jährige Offensivspieler hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag vorzeitig bis 2029 verlängert. ✍️#H96 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚https://t.co/eyCQv19F7B — Hannover 96 (@Hannover96) August 16, 2026

Gindorf verbrachte die vergangene Saison auf Leihbasis bei Alemannia Aachen, wo er zu den besten Spielern der dritten Liga gehörte. Nach einer starken Saison standen 28 Tore und elf Vorlagen zu Buche. In der neuen Spielzeit gehört er in Hannover zum Stammpersonal.