BVB: Der Plan mit Kanté

Sollte Borussia Dortmund den Poker um Liam Claude Kanté für sich entscheiden, sieht der Plan der Schwarz-Gelben vor, das erst 15-jährige Abwehrjuwel über die U19 an den Profibereich heranzuführen. Das berichten die ‚Ruhr Nachrichten‘. Aktuell steht Kanté beim kroatischen Klub NK Lokomotiva Zagreb unter Vertrag.

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Dort kommt der Linksfuß für die U17 zum Einsatz. Im Rennen um den vielversprechenden Innenverteidiger befinden sich die Dortmunder Berichten zufolge in der Pole Position. Allerdings bekunden auch der FC Bayern, die TSG Hoffenheim, RB Salzburg und Vereine aus Italien Interesse an Kanté.