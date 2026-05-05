BVB: Kovac beantwortet Vertragsfrage

Niko Kovac hat sich zu seiner dem Vernehmen nach bevorstehenden Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund geäußert. Im Phrasenmäher-Podcast der ‚Bild‘ antwortete der Kroate auf die Frage, ob er sich eine Verlängerung vorstellen könne: „Mein Bruder Robert und ich fühlen uns sehr wohl und ich denke, dass beide Seiten sehr zufrieden mit der Konstellation sind, die wir im Moment haben.“ Das Boulevardblatt und die ‚Ruhr Nachrichten‘ hatten gestern berichtet, dass die klare Tendenz bei den Kovacs zu einer Verlängerung über 2027 hinaus gehe.

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Sollte der BVB an Kovac festhalten? Ja, Kovac leistet gute Arbeit Nein, ein Trainer-Wechsel wäre sinnvoll Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Obendrein wird laut der ‚Bild‘ auch das Arbeitspapier von Geschäftsführer Sport Lars Ricken verlängert – ganz zur Freude von Trainer Kovac: „Ich würde mich freuen, wenn es so kommt, weil ich Lars für einen richtig Guten halte, der hier schon einiges auf den Weg gebracht hat.“ Ricken ist seit zwei Jahren als Geschäftsführer Sport beim BVB tätig. In Ole Book hat er seit wenigen Wochen einen neuen Sportdirektor unter sich.