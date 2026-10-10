BVB: Finale Gespräche mit Kovac

Verlängert Niko Kovac zeitnah bei Borussia Dortmund. Im Zuge des gestrigen 2:2-Remis gegen Werder Bremen sagte BVB-Boss Carsten Cramer am ‚Sky‘-Mikrofon: „Ich weiß, dass Lars (Ricken, Anm. d. Red) und Niko mit den Beratern extrem vertrauliche Gespräche geführt haben. Und sie wissen ja, dass wir die nächsten Tage und Wochen fleißig auf Reisen sind und viel Zeit miteinander verbringen. Also da werden wir sicherlich auch die Gelegenheit finden, darüber final zu sprechen.“

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Erst kürzlich berichtet die ‚Bild‘ von einer Übereinkunft zwischen den Schwarz-Gelben und dem Cheftrainer über ein neues bis 2029 gültiges Arbeitspapier. Aktuell steht der 54-Jährige lediglich bis zum Saisonende unter Vertrag. „Ich weiß, dass Lars das Thema im Griff hat. Macht euch keine Sorgen, wir haben den Prozess im Kopf“, so Cramer.