BVB trifft Kovac-Entscheidung

Borussia Dortmund will trotz der kleinen sportlichen Talfahrt – drei Niederlagen aus den vergangenen vier Pflichtspielen – an Chefcoach Niko Kovac festhalten. Die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten von der klaren Tendenz der BVB-Bosse, mit dem 54-Jährigen über 2027 hinaus verlängern zu wollen.

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Zeitnah werde sich die Führungsetage mit dem Kovac-Lager zusammensetzen, um die Gespräche über den angestrebten Deal aufzunehmen. Das Ziel der Dortmunder: „die immer stärker aufkommenden Diskussionen im Keim ersticken“.

Sollte der BVB an Kovac festhalten? Ja, Kovac leistet gute Arbeit Nein, ein Trainer-Wechsel wäre sinnvoll Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Kovac ist seit Februar 2025 für die Schwarz-Gelben verantwortlich, markierte seitdem im Schnitt 1,94 Punkte pro Spiel und führte den Bundesligisten mit zwei Champions League-Teilnahmen zurück aus der Krise. Zwei Forderungen sind allerdings immer wieder Thema: Kovac soll mehr auf die Jugend setzen und attraktiveren Fußball spielen lassen.

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Book wird deutlich

Insbesondere bei der gestrigen 0:1-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach zeigte der Tabellenzweite einen schwachen Auftritt. Nichtsdestotrotz sagte Sportdirektor Ole Book im Anschluss: „Wir haben unsere Überzeugung zu Nico bereits klar geäußert. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit ihm zusammen. Ich wurde schon vor dem heutigen Spiel darauf angesprochen und ich habe mich sehr positiv geäußert. Daran hat sich durch die Niederlage ganz sicher nichts geändert.“