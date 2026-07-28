Der Bayern-Plan mit Ibrahimovic

Arijon Ibrahimovic soll beim FC Bayern München in dieser Saison offenbar eine wichtige Rolle einnehmen. Wie der ‚kicker‘ und die ‚Abendzeitung‘ berichten, ist der 20-Jährige auf der linken Offensivseite als Backup für Luis Díaz (29) eingeplant. Das bestätigte das Münchner Eigengewächs am Rande des Trainingslagers des Rekordmeisters und zeigte sich gegenüber den Medien selbstbewusst: „Ich freue mich riesig, dass ich die Chance beim größten Klub der Welt bekomme. Ich will mich hier beweisen und durchsetzen, so viele Minuten wie möglich sammeln.“

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Laut ‚kicker‘ hatte der FCB in diesem Sommer lange die Absicht, auf der linken Offensivbahn nachzulegen, die Idee nach der teuren Verpflichtung von Ismael Saibari (25) für das Zentrum aber verworfen. In München spüre die Chefetage bei Ibrahimovic nach zuvor drei Leihen „Lust und Motivation“, sich endlich durchzusetzen. Neben dem Youngster ist zudem auch noch Serge Gnabry (31) nach seinem Comeback auf dem linken Flügel eingeplant.