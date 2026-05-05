Blitz-Einigung bei Foden

Manchester City ist sich mit Phil Foden über eine langfristige Vertragsverlängerung einig. Laut ‚The Athletic‘ wird sich der 25-jährige Offensivstar bis 2030 an die Skyblues binden. Der Deal beinhalte zudem die Option zur Ausdehnung um eine weitere Saison. Das aktuelle Arbeitspapier des Engländers läuft noch bis 2027. Erst am gestrigen Montag hatte die ‚Times‘ über den Beginn der Vertragsgespräche berichtet.

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Foden läuft seit 2017 für die Profis der Citizens auf. Zuvor durchlief der Linksfuß sämtliche Nachwuchsmannschaften des Klubs. Unter Pep Guardiola bringt es der 49-fache Nationalspieler in dieser Spielzeit auf 46 Pflichtspieleinsätze, in denen Foden 15 Torbeteiligungen sammelte. Zuletzt war der Edeltechniker unter anderem mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht worden. Ein solches Szenario ist jetzt jedoch vom Tisch.