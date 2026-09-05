Williams hat unterschrieben

Nottingham Forest plant langfristig mit Neco Williams. Wie der Verein mitteilt, hat der 25-Jährige seinen Vertrag mit den Tricky Trees vorzeitig bis 2030 verlängert. Der Außenverteidiger stand in der vergangenen Spielzeit wettbewerbsübergreifend in 53 Partien für den Premier League-Klub auf dem Platz.

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Neco Williams has signed a new contract with the Club, extending his stay until the summer of 2030. ✍️ pic.twitter.com/1d6v1V405m — Nottingham Forest (@NFFC) September 4, 2026

Williams war im Sommer 2022 für rund 20 Millionen Euro vom FC Liverpool nach Nottingham gewechselt und avancierte seitdem zum Leistungsträger. Der Waliser zeigt sich sehr zufrieden über die Verlängerung: „Ich bin überglücklich. Das Mindeste, was ich jetzt tun kann, ist, in jedem Spiel alles zu geben, um das mir entgegengebrachte Vertrauen zurückzuzahlen und mich zu bedanken.“