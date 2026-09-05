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Offiziell Premier League

Williams hat unterschrieben

von Daniel del Federico - Quelle: nottinghamforest.co.uk
1 min.
Neco Williams mit dem Ball in der Hand @Maxppp

Nottingham Forest plant langfristig mit Neco Williams. Wie der Verein mitteilt, hat der 25-Jährige seinen Vertrag mit den Tricky Trees vorzeitig bis 2030 verlängert. Der Außenverteidiger stand in der vergangenen Spielzeit wettbewerbsübergreifend in 53 Partien für den Premier League-Klub auf dem Platz.

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Williams war im Sommer 2022 für rund 20 Millionen Euro vom FC Liverpool nach Nottingham gewechselt und avancierte seitdem zum Leistungsträger. Der Waliser zeigt sich sehr zufrieden über die Verlängerung: „Ich bin überglücklich. Das Mindeste, was ich jetzt tun kann, ist, in jedem Spiel alles zu geben, um das mir entgegengebrachte Vertrauen zurückzuzahlen und mich zu bedanken.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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