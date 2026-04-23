Barça: Sorgen um Yamal

Lamine Yamal droht ein verletzungsbedingter Ausfall. Der 18-jährige Rechtsaußen erzielte beim gestrigen 1:0-Sieg des FC Barcelona gegen Celta Vigo den Siegtreffer per Elfmeter, ging unmittelbar im Anschluss zu Boden und musste ausgewechselt werden. Eine genaue Diagnose steht noch aus, Trainer Hansi Flick sagte nach der Partie: „Wir warten bis morgen ab. Dann haben wir eine klare Diagnose, und wir werden sehen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch bei der spanischen Nationalmannschaft dürfte man die Entwicklung mit Blick auf die Weltmeisterschaft im Sommer genau verfolgen. In 45 Barça-Pflichtspielen kommt Yamal in dieser Saison auf 42 Scorerpunkte (24 Tore, 18 Assists). Die spanische Liga führen die Katalanen bei sechs noch ausstehenden Spielen mit neun Punkten Vorspung vor Real Madrid an.