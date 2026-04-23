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La Liga

Einigung: Terzic vor der Unterschrift

Mit zahlreichen Vereinen wurde Edin Terzic seit seinem Aus bei Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Inzwischen steht Berichten zufolge fest, bei welchem Klub der Übungsleiter anheuern wird.

von Julian Jasch - Quelle: Deia | El Correo | Matteo Moretto
1 min.
Edin Terzic freut sich @Maxppp

Nach etwas mehr als drei Monaten wurde Liam Rosenior vom FC Chelsea wieder vor die Tür gesetzt. Auf der Suche nach einem Nachfolger fiel zuletzt unter anderem auch der Name Edin Terzic, einen Vorstoß können sich die Blues allerdings sparen.

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Denn wie die baskischen Zeitungen ‚Deia‘ und ‚El Correo‘ unisono berichten, steht fest, dass Terzic im Sommer bei Athletic Bilbao das Erbe von Ernesto Valverde antritt, der seinen auslaufenden Kontrakt nicht verlängern wird. Transferinsider Matteo Moretto ergänzt, dass die Unterschrift kurz bevorsteht.

Eine Vorvereinbarung soll die Vereinsführung schon vor Wochen mit dem deutschen Übungsleiter getroffen haben. Seitdem analysiere Terzic den Kader des La Liga-Vertreters aus der Ferne und bereite sich auf seine erste Traineranstellung nach seinem Aus bei Borussia Dortmund im Sommer 2024 vor. Aus Respekt zu Vereinslegende Valverde werde man aber vermutlich bis zum Ende der Saison mit der Vollzugsmeldung warten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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