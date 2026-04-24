BVB-Flügel: Holt Kovac einen Ex-Schützling?

Borussia Dortmund kehrt in der kommenden Saison zu einem System mit Flügelspielern zurück. Da das benötigte Spielermaterial noch nicht im Kader vorhanden ist, müssen externe Lösungen her. Jadon Sancho (26) hat bereits grünes Licht für eine Rückkehr gegeben, auch andere Akteure werden diskutiert.

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Die ‚Ruhr Nachrichten‘ bringen Patrick Wimmer beim BVB ins Spiel. Trainer Niko Kovac sei ein großer Fan des Außenstürmers, den er aus gemeinsamen Zeiten beim VfL Wolfsburg kennt. „Ganz so heiß“ ist die Spur laut der Regionalzeitung aber noch nicht. Der 24-jährige Österreicher läuft noch immer für den VfL auf und steht dort bis 2027 unter Vertrag.

Die Wölfe belegen in der Bundesliga aktuell Rang 17. Dass Wimmer den Gang in die zweite Liga mit antreten würde, ist unwahrscheinlich. Im Sommer könnte er also zu einem erschwinglichen Preis auf den Markt kommen.