Mainz 05: Zwei spannende Neuzugänge im Gespräch

Der 1. FSV Mainz läuft der Form aus der vergangenen Saison hinterher. Insbesondere im Sturm hakt es nach dem Abgang von Jonathan Burkardt (25/zu Eintracht Frankfurt). Ein alter Bekannter könnte Abhilfe schaffen.

Laut dem ‚kicker‘ blicken die 05er auf Taiwo Awoniyi, der bei Nottingham Forest eine schwere Saison erlebt. Einen Kauf hält das Fachmagazin für unrealistisch, eine Leihe könne aber durchaus infrage kommen.

Mit Neu-Trainer Urs Fischer arbeitete der 28-Jährige bereits zwischen 2020 und 2022 bei Union Berlin zusammen und erlebt dort die erfolgreichste Zeit seiner Karriere. Auch für Mainz ging Awoniyi in der Saison 2019/20 bereits auf Torejagd.

Sano für Sano?

Bei der Suche nach einem potenziellen Ersatz für Kaishu Sano (24) wandert das Mainzer Auge Richtung Niederlande. Wie ‚Sky‘ berichtet, prüfen die Rheinhessen einen Transfer von Kodai Sano, dem Bruder des Mainzer Mittelfeldmotors. Ein Wechsel kommt allerdings erst im Sommer infrage.

Wie sein Bruder Kaishu ist Kodai ebenfalls im zentralen Mittelfeld beheimatet und weist ein ähnliches Fähigkeitenprofil auf. Bei der NEC Nijmegen steht der 22-Jährige noch bis 2028 unter Vertrag. In der laufenden Spielzeit absolvierte der Dauerbrenner alle Spiele über die volle Distanz.