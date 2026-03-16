BVB: Beier offenbart klares Ziel

Maximilian Beier plant nicht, Borussia Dortmund in naher Zukunft zu verlassen. Im Interview mit der ‚Bild‘ lässt der 23-Jährige, der vertraglich noch bis 2029 gebunden ist, durchblicken: „Ich habe mich bewusst für Dortmund entschieden. Das ist ein riesiger Verein, hier kann ich mich weiterentwickeln. Und ich möchte mit dem BVB noch erfolgreiche Jahre erleben.“

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In der laufenden Saison gehört Beier mit 16 Torbeteiligungen in 36 Spielen zu den besten Offensivakteuren des BVB. Durch seine meist überzeugenden Darbietungen darf sich der Stürmer durchaus Hoffnungen auf eine Teilnahme an der im Sommer anstehenden Weltmeisterschaft machen. „Die WM ist ein riesiger Traum. Wenn man einmal in der Nationalmannschaft gespielt hat, will man das unbedingt erleben. Es wäre für mich eine riesige Ehre. Ich versuche einfach, weiter meine Leistung zu bringen, Tore zu schießen und Vorlagen zu geben. Ich gebe alles dafür, damit es am Ende reicht: ob in den Spielen, im Training oder in Zusatz-Einheiten“, so Beier.