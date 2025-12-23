Menü Suche
Darmstadt plant Akiyama-Kauf

Hiroki Akiyama hat den Ball im Blick @Maxppp

Beim SV Darmstadt 98 verschwendet man keinen Gedanken daran, von der Kaufoption für Leihgabe Hiroki Akiyama (25) abzusehen. „Es gibt überhaupt keinen Grund, die Option nicht zu ziehen“, wird Sportdirektor Paul Fernie vom ‚kicker‘ zitiert, „das ist keine Frage, ob wir es machen, sondern nur eine Frage der Zeit.“

Im Sommer hatten die Lilien den defensiven Mittelfeldspieler vom japanischen Erstligisten Albirex Niigata ausgeliehen. In Windeseile mauserte sich Akiyama zum Eckpfeiler im Team von Trainer Florian Kohfeldt. In der 2. Bundesliga stand der Rechtsfuß in 16 der 17 Partien in der Startelf, wettbewerbsübergreifend steuerte der Japaner auch schon drei Treffer bei.

