Fortuna: Erster Mislintat-Zugang im Anflug

Zweitligist Fortuna Düsseldorf steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Satoshi Tanaka (23). Laut einem Bericht der japanischen Zeitung ‚Sponichi‘ haben die Rheinländer mit Tanakas Noch-Arbeitgeber Sanfrecce Hiroshima bereits eine Einigung erzielt. Auch der defensive Mittelfeldspieler selbst stehe dem Wechsel offen gegenüber. Sein Vertrag läuft noch bis 2027, dementsprechend müsste die Fortuna eine Ablöse zahlen.

Für den Japaner, der im Sommer sein Debüt für die A-Nationalmannschaft feierte, wäre es die zweite Station in Europa, nachdem er zwischen 2022 und 2023 ein Jahr für den belgischen Klub KV Kortrijk aufgelaufen war. Tanaka ist Stammspieler in Hiroshima und wurde in die Topelf der Saison in der J1 League gewählt. Mit seinem Landsmann und Ex-Fortuna-Profi Ao Tanaka (27/heute Leeds United) ist er nicht verwandt. Für Düsseldorf könnte es die erste Verpflichtung unter dem neuen Sportdirektor Sven Mislintat sein, der zuletzt bereits Transfers im Januar ankündigte.