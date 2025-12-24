Menü Suche
Der Transferplan des VfB

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Sebastian Hoeneß kassiert gleich das 1:2 @Maxppp

Der VfB Stuttgart steuert auf einen recht ruhigen Januar zu. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist nach Jeremy Arévalo (20) von Racing Santander kein weiterer Neuzugang im Winter geplant. Stattdessen sollen Yannik Keitel (25) und Silas (27) den Verein verlassen.

Zudem könnte Lazar Jovanovic (19) verliehen werden. Dem Boulevardblatt zufolge ist der VfB vor allem an einem Abgang von Silas interessiert, wodurch ordentlich Gehalt eingespart werden soll. Das Problem: Aktuell gebe es keinerlei Anfragen für den Flügelstürmer. Zuletzt hatte es Berichte über Interesse aus der Bundesliga und aus dem deutschen Unterhaus gegeben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
