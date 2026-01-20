40 Millionen: Bobb-Transfer wird heiß

Am Silverstertag sorgte eine ‚Sport1‘-Meldung für Aufregung in der Branche: Borussia Dortmund stehe kurz vor der Verpflichtung von Oscar Bobb, hieß es. Daraus wurde bis heute nichts – Konsens ist mittlerweile eher, dass das finanzielle Paket für Bobb der Borussia zu teuer ist.

Der BVB-Wunsch war eine Leihe mit Kaufoption über 30 Millionen Euro. Inklusive Gehalt über mehrere Jahre und Beraterprovisionen könnte ein Bobb-Deal ein Gesamtvolumen von 70 Millionen Euro erreichen. Das schließt naturgemäß viele potenzielle Interessenten aus.

Klar ist, dass der 22-Jährige Manchester City in diesem Winter verlassen darf und will. Mit Antoine Semenyo (26) kam erst kürzlich ein 70 Millionen Euro schwerer neuer Konkurrent auf der Außenbahn.

BVB hat Platz im Kader

Dortmund wiederum hat mit Cole Campbell (19/TSG Hoffenheim) schon einen Flügelspieler in diesem Winter abgegeben, bei Julien Duranville (19) rückt eine Leihe zum FC Basel näher. Entsteht so doch noch Platz für Bobb?

Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der BVB nach wie vor Interesse am Norweger und wird in Kürze entscheiden, ob man ein Angebot einreichen wird. Der FC Fulham ist da schon einen Schritt weiter: Die Londoner bieten laut Romano 40 Millionen Euro Ablöse, rund um diesen Betrag werde gerade mit City verhandelt.

Nach Informationen von ‚The Athletic‘ gibt es zudem Interessenten aus Portugal. Seine Oberschenkelverletzung, die ihn seit kurz vor Weihnachten zum Zuschauen zwang, sollte Bobb bald auskuriert haben.

Gerücht um Leipzig-Wechsel

Interessant, aber wohl nicht heiß: Der Journalist Maik Nöcker behauptete gestern im Podcast ‚100% Lena MML Daily‘, dass Bobb zu RB Leipzig wechseln wird. Weitere handfeste Anhaltspunkte gibt es dafür zur Stunde aber nicht.