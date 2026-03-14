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Bundesliga

BVB: Sorgen um Svensson

von Dominik Sandler
Daniel Svensson beim Einwurf @Maxppp
BVB 2-0 Augsburg

Bundesligist Borussia Dortmund muss den 2:0-Sieg gegen den FC Augsburg womöglich teuer bezahlen. In der 74. Spielminute musste Daniel Svensson (24) verletzt ausgewechselt werden. Der Schwede hatte sich bei einem Foul von Robin Fellhauer (28) am linken Knöchel verletzt.

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Für Svensson kam Fábio Silva (23) in die Partie. Ein Ausfall des Linksverteidigers wäre ein herber Rückschlag, schließlich ist der Linksfuß ein Dauerbrenner unter Niko Kovac. Noch ist nicht klar, ob und wie lange er ausfallen wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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