Ex-Dortmunder Delaney setzt seine Unterschrift

Thomas Delaney wird seine Karriere beim FC Kopenhagen fortsetzen. Der 34-jährige Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag beim dänischen Erstligisten bis 2027 verlängert. Sein ursprünglich gültiges Arbeitspapier wäre bereits in diesem Sommer ausgelaufen.

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In der laufenden Spielzeit gehörte der Routinier zum erweiterten Kreis der Stammkräfte, allerdings warfen ihn einige Blessuren über die Saison verteilt aus der Bahn. In zahlreichen Spielen führte er seine Mannschaft als Kapitän aufs Feld. Auf die Führungsqualitäten des ehemaligen BVB-Profis will Kopenhagen nun noch länger zurückgreifen.