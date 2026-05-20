30 Scorer: Bayer & BVB im Transferduell

Wer in einer Saison auf 30 Scorerpunkte kommt, macht sich automatisch interessant für neue Klubs aus höheren Regalen. So geschehen bei Sven Mijnans von AZ Alkmaar. Der 26-Jährige schoss wettbewerbsübergreifend 21 Tore und legte neun weitere auf. Schon im vergangenen Jahr wollte der offensive Mittelfeldspieler Alkmaar verlassen und zur PSV Eindhoven wechseln, sein Klub schob aber den Riegel vor.

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Zur direkten Konkurrenz soll es nicht gehen, dafür könnte das Ziel des Niederländers aber die Bundesliga sein. Das bestätigt er selbst gegenüber dem ‚Noordhollands Dagblad‘: „Ich denke, ich würde am besten in die deutsche oder italienische Liga passen“, so Mijnans.

Preisschild bei 10 Millionen

Die niederländische Zeitung nennt Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund als Interessenten für den früheren U-Nationalspieler, der in Alkmaar noch bis 2028 unter Vertrag steht. Nach dem geplatzten Wechsel im vergangenen Sommer hatte Mijnans das Arbeitspapier unter der Bedingung verlängert, im kommenden Sommer wechseln zu dürfen.

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Da der 1,90 Meter große Linksfuß die Nominierung für die Weltmeisterschaft knapp verpasst hat, hat er jetzt in Ruhe Zeit, seinen Wechsel voranzutreiben. Dem Vernehmen nach könnte er für rund zehn Millionen Euro Alkmaar verlassen.