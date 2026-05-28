Nach nächstem Titel: Glasner positioniert sich

Trainer Oliver Glasner verlässt Crystal Palace nach dem gestrigen Gewinn der Conference League gegen Rayo Vallecano (1:0) als Legende. Wohin es ihn zieht, ist noch offen, wie der Österreicher im Anschluss an die Partie bestätigte: „Ich habe alles bis jetzt gecancelt. Ich hatte keine Lust und keine Energie, mit einem anderen Klub zu sprechen.“ Nach 119 Klub-Jahren ohne Titel holte Glasner mit Palace in den vergangenen zwölf Monaten mit dem englischen Supercup, dem FA Cup und der Conference League derer drei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Durch seinen Erfolg hat der 51-Jährige einen großen Markt. In der Bundesliga haben sich zuletzt Bayer Leverkusen und RB Leipzig mit Glasner beschäftigt. Die Sachsen haben sich inzwischen aber zu Ole Werner bekannt. Die Werkself fahndet hingegen noch nach einem neuen Übungsleiter, da Wunschkandidat Filipe Luís wohl bei der AS Monaco unterschreibt.