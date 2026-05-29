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Premier League

Toppmöller verhandelt mit neuem Klub

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
Dino Toppmöller kämpft mit Eintracht Frankfurt um die Teilnahme an der Champions League @Maxppp

Eine Rückkehr von Dino Toppmöller auf den Trainerstuhl wird offenbar immer konkreter. Wie ‚Sky‘ berichtet, befindet sich der deutsche Übungsleiter inzwischen in Gesprächen mit Conference League-Sieger Crystal Palace. Dort würde er auf Oliver Glasner folgen, der den englischen Klub im Sommer verlässt.

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Toppmöller wurde im Januar bei Eintracht Frankfurt entlassen, seither ist er vereinslos. Dem Bericht zufolge ist der 45-Jährige bereit für eine neue Aufgabe. In der jüngeren Vergangenheit war Toppmöller auch beim 1. FC Köln und dem VfL Wolfsburg ein Thema, die konkreteste Spur führt aktuell jedoch nach London.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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