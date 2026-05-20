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Offiziell 2. Bundesliga

Bartels-Rückkehr perfekt

von Lukas Weinstock - Quelle: holstein-kiel.de
1 min.
Fin Bartels @Maxppp

Holstein Kiel verstärkt die eigenen Reihen mit einem bekannten Gesicht. Die Störche teilen mit, dass Fin Bartels künftig im Bereich Scouting tätig sein wird. Von 2002 bis 2007 sowie von 2020 bis 2023 war der 39-Jährige bereits als Spieler für den Zweitligisten aktiv.

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Holstein Kiel
Fin Bartels kehrt in neuer Rolle zurück 👋🏼

Das KSV-Urgestein kehrt nach seinem Karriereende im Sommer 2023 zurück zu unseren Störchen und wird künftig im Bereich Scouting tätig sein. 🔎

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„Wir gewinnen mit Fin eine absolute Identifikationsfigur unseres Vereins. Er ist ein Fußball-Fachmann und weiß, was gebraucht wird. Wir freuen uns, dass er jetzt bei uns seine Laufbahn außerhalb des Platzes startet. Er weiß, wofür die KSV steht, welche Werte hier gelebt werden und vor allem, welche fußballerische Philosophie wir seit vielen Jahren verfolgen“, freut sich Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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