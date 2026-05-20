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Update Weltmeisterschaft

Nagelsmann trifft Rüdiger-Entscheidung

von Julian Jasch - Quelle: Bild
1 min.
Antonio Rüdiger macht sich bereit für seinen Einsatz bei Real Madrid @Maxppp

Neben den Torhütern stehen auch vier Innenverteidiger für den deutschen WM-Kader. Laut der ‚Bild‘ vertraut Bundestrainer Julian Nagelsmann abgesehen von Waldemar Anton (29), Nico Schlotterbeck (26/beide BVB) und Jonathan Tah (30/FC Bayern) auch auf Antonio Rüdiger (33/Real Madrid). Abzuwarten bleibt, ob Matthias Ginter (32/SC Freiburg) ebenfalls mit von der Partie sein wird.

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Update (11:56 Uhr): Das Boulevardblatt berichtet außerdem, dass Robin Koch (29) nicht zum WM-Kader gehören wird. Wenn Nagelsmann also noch einen fünften Innenverteidiger nominiert, wird es wohl auf Ginter hinauslaufen.

Tah und Schlotterbeck gehen als Stamm-Duo in das Turnier, Rüdiger gilt aus Herausforderer und Anton als Backup. Am morgigen Donnerstag wird Nagelsmann sein 26-köpfiges Aufgebot präsentieren, im Vorfeld sind aber schon diverse Entscheidungen durchgesickert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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