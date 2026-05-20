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Weltmeisterschaft

DFB: Zwei Torwart-Entscheidungen gefallen

Am morgigen Donnerstag präsentiert Julian Nagelsmann seinen 26 Mann starken Kader für die diesjährige WM. Zwei wichtige Entscheidungen sind nun offenbar gefallen.

von Julian Jasch - Quelle: Sky | Bild
1 min.
Alexander Nübel im Dress des VfB Stuttgart @Maxppp

Alexander Nübel (29) ist bei der diesjährigen Weltmeisterschaft mit dabei. ‚Sky‘ und die ‚Bild‘ berichten unisono, dass der vom FC Bayern an den VfB Stuttgart verliehene Schlussmann hinter Manuel Neuer (40/FC Bayern) und Oliver Baumann (35/TSG Hoffenheim) eingeplant ist.

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Aufgrund seines vermeintlich angespannten Verhältnisses zu DFB-Rückkehrer Neuer war zuletzt unklar, ob Nübel mit dabei ist. Finn Dahmen (28/FC Augsburg) oder Noah Atubolu (23/SC Freiburg) hätten alternativ bereitgestanden, bleiben jetzt aber zu Hause.

Darüber hinaus ist eine weitere Entscheidung gefallen: Laut der ‚Bild‘ tritt Bundestrainer Julian Nagelsmann die Reise in die USA mit vier Torhütern an, Jonas Urbig (22/FC Bayern) werde in dem Kontext als Trainingstorhüter mit zur WM kommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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