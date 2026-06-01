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Stage verrät Transferplan

von Julian Jasch - Quelle: TV2
1 min.
Jens Stage feiert sein Tor @Maxppp

Jens Stage (29) macht kein Geheimnis daraus, dass er sich mit einem Abgang vom SV Werder Bremen beschäftigt. „Um ganz ehrlich zu sein: Es war schon der Plan, dass ich dieses Transferfenster nach einer Option schaue, die noch attraktiver für mich und meine Familie ist als Werder Bremen“, sagt der Mittelfeldspieler gegenüber ‚TV2‘.

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Stage ist sich dem Vernehmen nach mit der TSG Hoffenheim schon über eine Zusammenarbeit einig geworden. In den Verhandlungen mit den Grün-Weißen gelang dem Europa League-Teilnehmer aber bislang nicht der Durchbruch. Ein erstes Angebot über neun Millionen Euro hatte Werder prompt abgelehnt, eine zweite Offerte soll zeitnah folgen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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