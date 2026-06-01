Ancelotti wird Lille-Coach

Davide Ancelotti steht in der kommenden Saison beim OSC Lille an der Seitenlinie. Wie der nordfranzösische Klub verkündet, unterschreibt der Sohn von Trainer-Legende Carlo Ancelotti bis 2028. „Dieser junge Trainer, der zudem aufgrund seiner äußerst reichhaltigen sportlichen Laufbahn bei den größten Vereinen, Trainerstäben und in den Umkleideräumen der Welt über viel Erfahrung verfügt, ist auch für seine Fähigkeit bekannt, junge Talente zu fördern und gleichzeitig auf höchstem Niveau zu bestehen“, heißt es in der offiziellen Verkündung.

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𝑫𝒂𝒗𝒊𝒅𝒆 𝑨𝒏𝒄𝒆𝒍𝒐𝒕𝒕𝒊 𝒆𝒔𝒕 𝒍𝒆 𝒏𝒐𝒖𝒗𝒆𝒍 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒊̂𝒏𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒖 𝑳𝑶𝑺𝑪 🆕🇮🇹



Le LOSC annonce aujourd’hui la nomination de Davide Ancelotti comme entraîneur de l’équipe première. Le technicien italien, passé par les plus grands clubs et sélections du monde, … pic.twitter.com/OPDiyyr5XO — LOSC (@losclive) June 1, 2026

Ancelotti Junior hatte seit der Saison 2016/17 unter anderem beim FC Bayern München als Co-Trainer seines Vaters fungiert und anschließend von Juli bis Dezember 2025 seinen ersten Gehversuch als Cheftrainer bei Botafogo unternommen. Während der anstehenden Weltmeisterschaft steht der 36-Jährige erneut als Assistenztrainer seines Vaters beim brasilianischen Verband unter Vertrag, bevor er in Lille übernimmt.