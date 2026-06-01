Menü Suche
Kommentar
Offiziell Ligue 1

Ancelotti wird Lille-Coach

von Martin Schmitz - Quelle: losc.fr
1 min.
Davide Ancelotti bei seiner Station bei Botafogo @Maxppp

Davide Ancelotti steht in der kommenden Saison beim OSC Lille an der Seitenlinie. Wie der nordfranzösische Klub verkündet, unterschreibt der Sohn von Trainer-Legende Carlo Ancelotti bis 2028. „Dieser junge Trainer, der zudem aufgrund seiner äußerst reichhaltigen sportlichen Laufbahn bei den größten Vereinen, Trainerstäben und in den Umkleideräumen der Welt über viel Erfahrung verfügt, ist auch für seine Fähigkeit bekannt, junge Talente zu fördern und gleichzeitig auf höchstem Niveau zu bestehen“, heißt es in der offiziellen Verkündung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ancelotti Junior hatte seit der Saison 2016/17 unter anderem beim FC Bayern München als Co-Trainer seines Vaters fungiert und anschließend von Juli bis Dezember 2025 seinen ersten Gehversuch als Cheftrainer bei Botafogo unternommen. Während der anstehenden Weltmeisterschaft steht der 36-Jährige erneut als Assistenztrainer seines Vaters beim brasilianischen Verband unter Vertrag, bevor er in Lille übernimmt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
Lille
Davide Ancelotti

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
Lille Logo OSC Lille
Davide Ancelotti Davide Ancelotti
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert