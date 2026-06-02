Gladbach mit Lidberg einig

Borussia Mönchengladbach kann in den Bemühungen um Isac Lidberg (27) einen wichtigen Meilenstein abhaken. Laut ‚Sky‘ sind sich die Fohlen mit dem Stürmer über einen Transfer einig. Jetzt fehle lediglich noch eine Übereinkunft mit Darmstadt 98. Beim Zweitligisten steht Lidberg bis 2027 unter Vertrag.

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Update (07:44 Uhr): Fabrizio Romano zufolge rückt der Transfer näher. Vier Millionen Euro Ablöse inklusive Boni werden genannt.

Neben Gladbach wurde zuletzt weiteren Bundesligisten sowie Olympique Lyon und Benfica Lissabon Interesse am dreifachen schwedischen Nationalspieler nachgesagt. Lidberg erzielte in der abgelaufenen Zweitligasaison 17 Tore in 30 Spielen.