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Bundesliga

Werder-Boss kündigt Stürmer-Transfer an

von Martin Schmitz - Quelle: Bild
1 min.
Clemens Fritz im Interview @Maxppp

Werder Bremen wird auf dem Transfermarkt in der Offensive nachlegen. Das bekräftigt Geschäftsführer Clemens Fritz gegenüber der ‚Bild‘: „Wir werden im Sturm auf jeden Fall noch einen neuen Spieler verpflichten. Da müssen wir abwarten, wie die Konstellation letztlich aussieht und welche Auswirkungen das auf Dawid hat.“ Gemeint ist Dawid Kownacki (29), bei dem nach zuletzt zwei Leihen die Zeichen auf endgültiger Trennung stehen.

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Werder hat mit Kenny Quetant (19/AC Le Havre) bereits einen Mittelstürmer verpflichtet, doch Trainer Daniel Thioune liebäugelt laut der Boulevardzeitung mit einer Systemumstellung, Justin Njinmah (25) ist daher auf dem Flügel im 4-3-3-System eingeplant. Die heißeste Spur führt weiterhin zu Cedric Itten (29/Fortuna Düsseldorf), der nach dem Abstieg der Rheinländer ablösefrei zu haben ist. Aber auch weitere Kandidaten wie Niclas Füllkrug (33/West Ham United) sind noch im Rennen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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