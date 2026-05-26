Nächstes Angebot für Stage

Die TSG Hoffenheim bereitet das nächste Angebot für Jens Stage (29) vom SV Werder Bremen vor. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wollen die Sinsheimer vor allem bei den Bonuszahlungen dem SVW entgegenkommen. Das erste Angebot in Höhe von neun Millionen Euro hatte Bremen sofort abgelehnt.

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Klaus Filbry, der Vorstandsvorsitzende an der Weser, hatte von einem nicht-marktwertgerechten Angebot gesprochen, insofern ist die TSG zum Handeln gezwungen. Da Grischa Prömel (31) inzwischen auch offiziell zum VfB Stuttgart gewechselt ist, sucht der Fünfte der abgelaufenen Saison nach einem Ersatz. Stage passt da ins Profil.