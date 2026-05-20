KSC findet Eichner-Nachfolger

Der Karlsruher SC hat den Trainer gefunden, der im Wildpark das Erbe von Christian Eichner antreten soll. Nach Informationen von ‚Sky‘ befinden sich die Badener in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit Maximilian Senft. Der 36-Jährige steht derzeit noch in Österreich beim SV Ried unter Vertrag.

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Senft hatte den Verein im März 2023 übernommen und zurück ins österreichische Oberhaus geführt. Die aktuelle Spielzeit beendete er mit Ried als Erster der Qualifikationsgruppe. Damit könnte sich der Österreicher mit seinem Team sogar noch für die Conference League qualifizieren, sollten die anstehenden Playoff-Spiele gegen Rapid Wien gewonnen werden.