Werder: Luft für Alvero wird dünn

Bei seinem Gastspiel beim SC Amiens konnte sich Skelly Alvero nicht für eine Zukunft beim SV Werder Bremen empfehlen. „Die Leihe verlief nicht so, wie wir uns und auch der Spieler sich das vorgestellt hatten. Er ist leider nicht auf die Einsatzzeiten gekommen, die wir uns erhofft hatten“, ordnet Werders Leiter Profifußball Peter Niemeyer gegenüber der ‚DeichStube‘ ein. Für den französischen Zweitligisten kam der 24-Jährige lediglich achtmal zum Einsatz.

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Am Osterdeich steht der defensive Mittelfeldspieler bis 2028 unter Vertrag. Eine Zukunft hat Alvero in Bremen aber vermutlich nicht, zu dürftig waren die Leistungen in den vergangenen zwei Jahren. „Jetzt ist erstmal wichtig, dass Skelly Urlaub macht und den Kopf freibekommt. Danach werden wir gemeinsam besprechen, wie es weitergeht. Natürlich müssen wir uns Gedanken darüber machen, was für beide Seiten das Beste ist“, so Niemeyer.