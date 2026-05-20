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Weltmeisterschaft

Nagelsmann nominiert Anton

von Martin Schmitz - Quelle: Bild
Waldemar Anton am Mikrofon @Maxppp

Auch Waldemar Anton von Borussia Dortmund wird mit zur WM fahren. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird Bundestrainer Julian Nagelsmann den 29-Jährigen am morgigen Donnerstag (13 Uhr) wie erwartet offiziell in den Kader berufen.

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Der Innenverteidiger gab im März 2024 unter Nagelsmann sein Debüt für die deutsche Nationalelf und bestritt seitdem zwölf Länderspiele. In der WM-Qualifikation stand der Rechtsfuß in vier Partien auf dem Feld, bei den beiden Testspielen im März war Anton nicht Teil der Mannschaft.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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