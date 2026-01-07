Menü Suche
70-Millionen-Problem: Dortmunds Bobb-Transfer wackelt

Oscar Bobb wird womöglich doch nicht zum BVB wechseln. Hintergrund sind die hohen Gesamtkosten des Deals.

von David Hamza - Quelle: Sport Bild
Oscar Bobb schaut skeptisch @Maxppp

Vor rund einer Woche vermeldete ‚Sport1‘, Oscar Bobbs Wechsel zu Borussia Dortmund stehe kurz bevor. Zu voreilig, wie sich bereits kurze Zeit später herausstellte. Die ‚Sport Bild‘ liefert nun neue Details, warum der Deal hakt und womöglich gar nicht zustande kommt.

So habe der BVB die Verpflichtung des 22-jährigen Flügelstürmers von Manchester City aus finanziellen Gründen vorerst aufgeschoben. Das Gesamtpaket aus Ablöse (im Gespräch war zuletzt eine 30-Millionen-Kaufoption), Gehalt und Beraterprovisionen soll bei 70 Millionen Euro liegen und vom Verein als zu teuer bewertet worden sein.

Ob im Laufe des Winter-Transferfensters noch Bewegung in die Personalie kommt, ist offen. Denkbar auch, dass andere Interessenten wie beispielsweise Crystal Palace, Newcastle United, der FC Fulham, Atlético Madrid oder der FC Sevilla jetzt dazwischengrätschen.

