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BVB verlängert mit Benkara

von Dominik Sandler - Quelle: bvb.de
1 min.
Elias Benkara hat den Ball im Blick @Maxppp

Wie erwartet bleibt Elias Benkara Borussia Dortmund erhalten. Wie die Schwarz-Gelben offiziell mitteilen, verlängert der 18-Jährige seinen auslaufenden Vertrag bis 2029. Zuletzt hatte auch Eintracht Frankfurt Interesse am Innenverteidiger signalisiert.

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Borussia Dortmund
✍️ Der BVB hat den Vertrag mit dem 18-jährigen Innenverteidiger Elias Benkara bis zum 30. Juni 2029 verlängert. Benkara, der seit 2021 für den Dortmunder Nachwuchs spielt, geht damit in seine sechste Saison beim BVB. 🤝

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Beim BVB wartet der ehemalige deutsche U17-Nationalspieler, der für Algerien spielen kann, noch auf sein Profidebüt. In dieser Saison kam Benkara in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Ingo Preuß, der Sportliche Leiter der U23, sagt zur Verlängerung: „Durch die Vertragsverlängerung mit Elias wird unser Weg, Talente aus dem eigenen Nachwuchs fördern zu wollen, bestätigt.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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