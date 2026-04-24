BVB verlängert mit Benkara

Wie erwartet bleibt Elias Benkara Borussia Dortmund erhalten. Wie die Schwarz-Gelben offiziell mitteilen, verlängert der 18-Jährige seinen auslaufenden Vertrag bis 2029. Zuletzt hatte auch Eintracht Frankfurt Interesse am Innenverteidiger signalisiert.

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Beim BVB wartet der ehemalige deutsche U17-Nationalspieler, der für Algerien spielen kann, noch auf sein Profidebüt. In dieser Saison kam Benkara in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Ingo Preuß, der Sportliche Leiter der U23, sagt zur Verlängerung: „Durch die Vertragsverlängerung mit Elias wird unser Weg, Talente aus dem eigenen Nachwuchs fördern zu wollen, bestätigt.“