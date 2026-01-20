Union verlängert mit Trimmel

Christopher Trimmel bleibt Union Berlin treu. Im Rahmen des Festakts zum 60. Vereinsjubiläum unterzeichnete der Kapitän ein neues Arbeitspapier und spielt damit auch über die Saison hinaus für die Köpenicker. Geschäftsführer Profifußball Horst Heldt zeigt sich erfreut: „Trimmi steht wie kaum ein anderer Spieler für die Entwicklung des 1. FC Union Berlin in den vergangenen Jahren. Er hat sportlich Verantwortung übernommen, ist als Kapitän vorangegangen und hat sich dabei stets mit dem Verein identifiziert. Die erneute Verlängerung ist ein Ausdruck von Vertrauen und Wertschätzung sowie ein wichtiges Zeichen für Kontinuität innerhalb unserer Mannschaft.“

Der 38-Jährige geht damit in seine zwölfte Saison bei den Eisernen. 2014 wechselte der Außenverteidiger von Rapid Wien zum damaligen Zweitligisten aus der Hauptstadt. Mit Union schaffte es Trimmel bis in die Champions League. Auch in der laufenden Spielzeit gehört der Österreicher noch regelmäßig zum Aufgebot uns sogar der Startelf der Berliner.