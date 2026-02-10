BVB-Trendwende: Der Plan mit den Talenten

Die Jugendspieler von Borussia Dortmund sollen zukünftig schneller in die nächsthöhere Leistungsklasse durchgeschoben werden. Das bestätigt Nachwuchsleiter Thomas Broich gegenüber der ‚WAZ‘: „Wir möchten, dass wir unseren Jungs durch eine extrem komplexe Spielweise, dadurch, dass sie maximal gechallengt werden, so früh wie möglich auf den Zahn fühlen und sie bis an eine gewisse Schwelle entwickeln. Und dann sollen und müssen andere übernehmen und die Entscheidungen treffen.“

„Ich habe Fantasie, ich glaube an die Jungs und habe meine Eindrücke, vor allem aus internationalen Wettbewerben“, führt der 45-jährige Ex-Profi aus. Unlängst ist klar, dass der BVB zukünftig im Profibereich wieder häufiger auf Eigengewächse bauen möchte.

Geduld ist gefragt

Aktuell drängen sich allen voran Mathis Albert (16), Samuele Inácio (17) und Mussa Kaba (17) bei Chefcoach Niko Kovac auf. Broich führt aus, dass er „zum ersten Mal“ kurz vor Weihnachten den Eindruck hatte, dass das Trio bereit sei, „oben im Training regelmäßiger aufzuschlagen und vorspielen zu dürfen“.

Die restliche Spielzeit sollen Albert, Inácio und Kaba vorrangig aber bei der U23 zu Ende spielen und nur sporadisch „oben anklopfen“, berichtet die ‚WAZ‘ weiter. Ähnliches gelte für U19-Juwel Luca Reggiani (18), der zuletzt aufgrund der angespannten Personalsituation erstmals in den Profikader berufen wurde.

Nichtsdestotrotz glaubt Broich, dass perspektivisch wieder mehr Juwelen der Schritt in die Bundesliga-Mannschaft gelingt: „Wir haben da ein paar Jungs in der Pipeline, und da darf man sich große Hoffnungen machen, immer vorausgesetzt, dass sie sich genau so weiterentwickeln.“ Bis zur viel zitierten Talente-Trentwende wartet auf die Dortmunder, die sich einst einen Namen als ausgezeichnete Talentschmiede gemacht hatten, noch ein gutes Stück arbeitet.