Mainz: Becker äußert klaren Wunsch

Sheraldo Becker möchte dem 1. FSV Mainz auch über den Sommer hinaus treu bleiben. „Meine Absicht ist, länger in Mainz zu bleiben“, gibt der Stürmer gegenüber dem ‚kicker‘ zu verstehen.

Der 31-Jährige kam kurz vor Ende des Transferfensters auf Leihbasis von CA Osasuna an den Bruchweg. Bei einer bestimmten Zahl von Einsätzen greift dem ‚kicker‘ zufolge eine Kaufpflicht in Höhe von 500.000 Euro. Beim jüngsten 2:0-Sieg über den FC Augsburg stand Becker bereits 27 Minuten auf dem Feld.