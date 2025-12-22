Fortuna: Mislintat kündigt Transfers an

Sven Mislintat will den Kader von Fortuna Düsseldorf im Januar verstärken. „Eine Verkleinerung des Kaders sehe ich angesichts unserer Verletzungsprobleme derzeit nicht“, zitiert der ‚kicker‘ den Funktionär, der verspricht: „Es ergibt aber Sinn, noch zwei, drei Spieler dazuzuaddieren.“ Für den neuen Sportvorstand steht fest, dass es ein „paar Baustellen gibt“, ihm gehe es aber „nicht darum, zu ersetzen, sondern zu optimieren“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mislintat hatte vor einer Woche den Posten von Klaus Allofs übernommen und mit seiner ersten Amtshandlung Sportdirektor Christian Weber entlassen. Trainer Markus Anfang betrieb mit dem 2:1-Sieg gegen Greuther Fürth am Samstag Eigenwerbung. Eine Jobgarantie von Mislintat gibt es dafür aber nicht: „Man darf mir nach fünf Tagen mit Einblick in alles nachsehen, dass ich mir die Zeit zwischen den Jahren nehmen kann, all diese Gespräche zu führen und sehr, sehr sauber aufzuarbeiten.“