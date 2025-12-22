Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Braunschweig bindet Di Michele Sánchez

von Luca Hansen - Quelle: eintracht.com
1 min.
Fabio Di Michele Sanchez behauptet den Ball @Maxppp

Die Fans von Eintracht Braunschweig können sich noch länger an Fabio Di Michele Sánchez erfreuen. Wie die Löwen bekanntgeben, hat sich der Vertrag des Linksverteidigers durch den gestrigen Einsatz beim 2:1-Sieg gegen Schalke 04 um ein Jahr bis 2027 verlängert.

Unter der Anzeige geht's weiter
Eintracht BS
EIN JAHR MEHR SANCHO!🔥😮‍💨

Der Vertrag von Fabio Di Michele Sánchez hat sich nach dem gestrigen Einsatz per Option um ein Jahr bis Juni 2027 verlängert! Wir freuen uns auf noch mehr von Dir mit dem roten Löwen auf der Brust!💙💛

🔗

#wirsindeintracht
Bei X ansehen

„Wir sehen in Fabio weiteres Entwicklungspotenzial und freuen uns, dass bereits jetzt Klarheit herrscht und wir seinen Weg auch über den Sommer hinaus begleiten werden“, freut sich Sportgeschäftsführer Benjamin Kessel. Der 22-Jährige spielt seit 2024 für Braunschweig und gehört bei den Niedersachsen zu den Leistungsträgern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Braunschweig
Fabio Di Michele Sanchez

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Braunschweig Logo Eintracht Braunschweig
Fabio Di Michele Sanchez Fabio Di Michele Sanchez
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert