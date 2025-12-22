Braunschweig bindet Di Michele Sánchez

Die Fans von Eintracht Braunschweig können sich noch länger an Fabio Di Michele Sánchez erfreuen. Wie die Löwen bekanntgeben, hat sich der Vertrag des Linksverteidigers durch den gestrigen Einsatz beim 2:1-Sieg gegen Schalke 04 um ein Jahr bis 2027 verlängert.

„Wir sehen in Fabio weiteres Entwicklungspotenzial und freuen uns, dass bereits jetzt Klarheit herrscht und wir seinen Weg auch über den Sommer hinaus begleiten werden“, freut sich Sportgeschäftsführer Benjamin Kessel. Der 22-Jährige spielt seit 2024 für Braunschweig und gehört bei den Niedersachsen zu den Leistungsträgern.