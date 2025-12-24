Kania verlässt Bielefeld

Zweitligist Arminia Bielefeld muss in der Rückrunde ohne Angreifer Julian Kania auskommen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der 24-Jährige zum VfL Osnabrück wechseln wird. Der Drittligist werde den Stürmer ab der Winterpause ausleihen, eine Kaufoption soll Teil des Deals sein.

Kania war vor eineinhalb Jahren für 150.000 Euro vom 1. FC Nürnberg auf die Alm gewechselt und erlebte mit den Ostwestfalen eine verrückte Spielzeit 2024/25, inklusive Aufstieg und Finale im DFB-Pokal. In der aktuellen Saison läuft es für den Stürmer aber nicht wirklich. Nur einmal durfte er von Beginn an ran, spielte zwischendurch sogar mit der Zweitvertretung in der Oberliga. Jetzt wagt er einen neuen Anlauf in der 3. Liga beim VfL.