Wolfsburg beißt bei Detourbet an

Auf der Suche nach einer neuen Offensivkraft blickt der VfL Wolfsburg nach Frankreich. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind die Wölfe an Mathys Detourbet vom französischen Zweitligisten ES Troyes AC interessiert. FT hatte bereits in der vergangenen Woche davon berichtet, dass mehrere deutsche Klubs am 18-Jährigen interessiert sind.

Neben dem Interesse aus Deutschland hat Detourbet auch in Frankreich, Italien und England einen Markt. Die AS Rom hatte im vergangenen Sommer schon acht Millionen Euro plus zwei Millionen an Boni für den Mittelstürmer geboten, die AS Monaco und Manchester City locken den Rechtsfuß ebenfalls. Da Troyes Teil der City Group ist, haben die Skyblues einen womöglich entscheidenden Vorteil.