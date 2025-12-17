Bundesligisten im Rennen um Detourbet

Angreifer Mathys Detourbet wird von vielen Topklubs beobachtet. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato sind neben Manchester City, der AS Rom und der AS Monaco auch mehrere deutsche Klubs am 18-Jährigen interessiert. Die Giallorossi hatten dem französischen Zweitligisten ES Troyes AC schon im Sommer acht Millionen Euro plus zwei Millionen an Boni für Detourbet geboten.

Troyes blieb aber hart und will den Preis noch weiter in die Höhe treiben. Detourbet hat sogar schon das Trainingszentrum von Manchester City besucht und war begeistert. Die Skyblues haben gegenüber den anderen interessierten Klubs einen großen Vorteil. Der französische Zweitligist ist Teil der City Group.