VfB legt Transfer auf Eis

Der VfB Stuttgart tritt bei der zuletzt anvisierten Leihe von Leonidas Stergiou zum 1. FC Heidenheim auf die Bremse. Laut dem ‚kicker‘ hat Sportvorstand Fabian Wohlgemuth den Transfer auf Wunsch von Trainer Sebastian Hoeneß erstmal gestoppt.

Hintergrund sind die vielen Ausfälle in der VfB-Defensive. Womöglich werde Stergiou zum Bundesliga-Restart im Januar benötigt. Generell gilt laut Hoeneß aber: „Leo hat schon richtig gutes Bundesliga-Niveau gespielt und bei uns gezeigt, dass er das kann. Es kann auf Dauer nicht sein, dass er nicht auf dem Platz steht.“ Hinten rechts ist der 23-jährige Schweizer beim VfB in dieser Saison nur vierte Wahl.