Gespräche laufen: Bedient sich Bayer in der Premier League?

Auf den offensiven Halbraumpositionen hat Bayer Leverkusen ein wahres Überangebot. Mit Malik Tillman (23), Ibrahim Maza (20), Jonas Hofmann (33), Eliesse Ben Seghir (20), Martin Terrier (28), Ernest Poku (21), Nathan Tella (26) und Montreal Culbreath (18) können gleich acht Spieler diese Positionen bekleiden. Dennoch hält man auch in diesem Bereich nach Verstärkung Ausschau.

Wie ‚Sky‘ berichtet, prüft die Werkself einen Sommertransfer von Harry Howell. Gespräche haben bereits stattgefunden. Jedoch ist Bayer nicht das einzige Team, das Gefallen an dem Juwel von Brighton & Hove Albion gefunden hat. Auch andere deutsche Klubs haben den 17-Jährigen auf dem Zettel.

Bei den Seagulls kommt der Linksfuß hauptsächlich noch in den Jugendmannschaften zum Einsatz. Lediglich im Carabao Cup durfte er in der laufenden Spielzeit bei den Profis mitwirken und kann dort eine beeindruckende Bilanz von drei Torbeteiligungen in zwei Spielen aufweisen. In der vergangenen Saison schnupperte Howell auch schon Premier League-Luft. Ob Leverkusen am Ende den Zuschlag bekommt?