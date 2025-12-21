Werder: Plötzlich doch Leihabbruch bei Boniface?

Die Leihe von Victor Boniface zu Werder Bremen kann man getrost als absoluten Flop bezeichnen. Null Tore hat die Leihgabe von Bayer Leverkusen für die Grün-Weißen bislang erzielt, zudem wirkt er wie ein Fremdkörper. Auch die Fitness des Stürmers lässt zu wünschen übrig, aktuell fehlt er verletzt. Ein Leihabbruch scheint plötzlich möglich.

Geschäftsführer Profifußball Clemens Fritz vermied bei ‚Sky‘ im Anschluss an das gestrige 0:0 gegen den FC Augsburg ein Dementi: „Er wird jetzt auch erstmal ein paar Tage abschalten und dann müssen wir einfach mal sehen, wie sich das entwickelt.“ Auch Leiter Profifußball Peter Niemeyer schloss einen Abbruch nicht aus: „Jetzt gerade ist er verletzt und wir versuchen, mit den Ärzten im engen Austausch zu sein und die beste Lösung für Boni zu finden.“

Einen Vorstoß habe es laut Fritz allerdings noch nicht gegeben: „Bis jetzt ist weder Victor oder von Leverkusener Seite jemand an uns herangetreten.“ Auch die Bremer seien noch nicht auf den 24-Jährigen zugegangen. Zuletzt hieß es noch, dass ein Leihabbruch ausgeschlossen sei.

Knipser gesucht

Unabhängig von der Situation um den Nigerianer soll im Winter ein neuer Stürmer kommen. „Wenn sich für uns etwas Interessantes ergibt, dann schauen wir uns das an“, äußerte sich Fritz vielsagend. Ob man an der Weser endlich einen treffsicheren Mittelstürmer findet?